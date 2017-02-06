كيف ستواجه الحكومة السورية أزمة المياه في حلب؟

أكد مصدر حكومي أن مواجهة أزمة المياه في حلب جراء اعتداءات تنظيم “داعش” تتم مواجهتها عبر خطط بديلة على غرار الخطة التي تم تطبيقها في دمشق مؤخرا عندما قام الإرهابيين بقطع مياه عين الفيجة.

وقال المصدر بانه تم تعويض المدينة بجزء من حاجتها من خلال الاعتماد على الموارد المائية المحلية لمدينة حلب عبر تزويد المدينة بالمياه وفق جداول زمنية محددة لكل منطقة لحين إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي إلى المدينة.

وتعاني حلب من أزمة مياه خانقة منذ 16 الشهر الماضي حيث قام تنظيم “داعش” بقطع المياه التي يتم ضخها من نهر الفرات عبر محطة الخفسة إلى مدينة حلب.

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