عون: تفاهمنا مع حزب الله يزداد بقوة

أكّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون “أنّ ورقة التفاهم بين حزب الله و”التيار الوطني الحر” تزداد قوة ولمعاناً رغم مرور أحد عشر عاماً على هذه المناسبة”.

وفي حديث صحفي، شدّد عون على “أنّ مختلف التجارب والإستحقاقات والمحطات التي مرّ بها الحزبان، زادت من متانة التحالف بين حارة حريك والرابية، وأسّست لما نحن عليه اليوم من قوة واستقرار سياسي”.

وفيما أوضح أنّ ما بين الحزب والتيار أقوى من أن تفرقه أية رهانات خاسرة، قال عون:”أحدٌ لا يستطيع اللعب على وتر هذه العلاقة التي لم يزدها العمر سوى تجديداً”،

مضيفاً “صحيح أن الجنرال وسّع مروحة تفاهماته، لكنّه لم يوسّعها على حساب علاقاته مع حزب الله ومبادئه اتجاهها، وإنما جاءت التحالفات اللاحقة تكملة لما بدأه مع حارة حريك”.

ودعا عون كافة الأحزاب السياسية لإتمام المسار الذي بدأه الحزب والتيار، والذي شكّل بداية التفاهمات الداخلية، لافتاً الى “أن ما ننعم به اليوم من استقرار وأمان وتوازن سياسي هو ثمرة أينعت من تلك الشجرة التي زرعها تفاهم عام 2006”.