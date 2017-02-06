هذا ماتهدف إليه الاقتراحات الروسية بشأن الدستور السوري الجديد

أشار السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك إلى أهمية إنشاء آلية لجمع كافة الاقتراحات الخاصة بالدستور ولإعداد مشروع للدستور الجديد على أساس هذه الاقتراحات.

وأوضح أن مختلف المنظمات والتكتلات السياسية بدأت طرح اقتراحاتها بنشاط بعد قيام موسكو بعرض اقتراحاتها الخاصة بوضع دستور سوري جديد في أستانا، مؤكدا أن الاقتراحات الروسية تحاول فقط تحريك الحوار بهذا الشأن.

وقال في حديث لوكالة “إنترفاكس” إن المستوى غير العالي لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع أستانا للمفاوضات حول تسوية الأزمة السورية كان مرتبطا بتزامن عقد هذا الاجتماع مع مرحلة انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وأكد السفير الروسي: “ومهما كان، فإن روسيا ترحب بمشاركة الولايات المتحدة بأنشط شكل ممكن في عمليات مكافحة الإرهاب “على الأرض” وفي عملية التسوية السورية عموما”.

وبشأن المفاوضات السورية في جنيف، قال الدبلوماسي الروسي إن وفد الحكومة السورية لن يعترض على مشاركة ممثلين عن المعارضة المسلحة في الاجتماع المقبل ، مذكّرا بأن ممثلي الجانبين قد اجتمعوا في أستانا حول طاولة واحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول تعزيز نظام الهدنة.

وأكد السفير كينشاك: “يجب مواصلة هذا الحوار”

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