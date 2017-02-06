نازحو الذيابية في ريف دمشق يعودون إلى منازلهم

بدأ اليوم أهالي تجمع الذيابية للنازحين بريف دمشق بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب بعد إنجاز أعمال ترميم البنى التحتية وإصلاح ما دمرته التنظيمات الإرهابية التكفيرية فيها.

حيث صرح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في مؤتمر صحفي إلى أن عودة الأهالي التي بدأت اليوم تأتي ضمن برنامج واضح ودقيق سيؤمن عودة آمنة وكريمة ولائقة للمواطنين مبينا أن “التأخير الذي حصل في عودة الأهالي إلى منازلهم في تجمع الذيابية كان لأسباب فنية ولوجستية”.

وأشار حيدر إلى أن عودة أهالي الذيابية تعد رسالة لكل مواطن سوري مفادها أن الدولة “جادة وحازمة في موضوع عودة جميع المواطنين إلى مناطقهم وهي رسالة إلى الخارج تكذب ادعاءاتهم وأكاذيبهم بأن الحكومة السورية تمارس تغييرا ديمغرافيا وتؤءكد أيضا أن مشروع المصالحة يسير بالتوازي مع انجازات الجيش العربي السوري الذي لولاه ما تمت عودة الأهالي إلى المنطقة بعد أن طهرها من الإرهاب”.

وحول تجمع السبينة أكد الوزير حيدر أن عودة الأهالي “ستكون خلال أيام بالطريقة نفسها وستتبعها عودة المواطنين إلى جميع المناطق دون استثناء وذلك ضمن خارطة الأولويات وفق معطيين يتمثل الأول بعودة الأمن والأمان إلى المنطقة المستهدفة حتى لا تكون ممرا أو مستقرا للإرهابيين والثاني تأمين مقومات الحياة اللائقة ولو بالحد الأدنى ضمن إمكانيات الدولة”.

من جانبه أكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أن المواطنين العائدين سيجدون جميع الخدمات من مياه ونظافة ودواء وبنى تحتية لافتا إلى وجود ورشات للصيانة على اتم الاستعداء لتلقي الشكاوى الطارئة للعمل على معالجتها بالسرعة القصوى.

ولفت إلى أن عودة الأهالي ستكون بالتدريج بدءا من أسر الشهداء والجرحى والعسكريين ومن ثم أسر العاملين في الدولة وصولا إلى إعادة جميع المواطنين البالغ عددهم نحو 40 ألفا.

وأشار عبد القادر إلى أنه بعد تطهير الذيابية من الإرهاب على أيدي رجال الجيش العربي السوري توجهت ورشات الصيانة التابعة لمحافظة القنيطرة إلى البلدة لتقديم الكشوف التقديرية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للحي من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه إضافة إلى المدارس وغيرها.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي العقيد ايغور سيدروف.. إن “ما نشاهده من الفرحة والبسمة المرسومة على وجوه الأطفال والكبار بالعودة إلى منازلهم هو أمر مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سورية وخطوات كبيرة على طريق المصالحات المتواصلة والتي تعني جميع المواطنين الذين يهمهم أن يحل السلام في بلدهم”.

ودعا سيدروف المواطنين العائدين إلى المحافظة على الحياة الآمنة متمنيا أن “يحل السلام وألا يكون هناك وقت للحرب أبدا وأن تستمر الفرحة على وجه المواطنين”.

وأشار رئيس بلدية الذيابية عبد الله الأحمد إلى “أن عودة الأهالي ستتم عبر مراحل بواقع 3 أيام بين كل مرحلة وأخرى” مبينا أنه “تم تأهيل 70 بالمئة من الخدمات من مدارس ومركز صحي ومواصلات وكهرباء وغيرها وأن جميع إجراءات العودة ستكون ميسرة بالكامل حيث ستتم الموافقة على عودة أي عائلة تثبت ملكيتها لمنزلها سواء بفاتورة كهرباء أو عقد بيع مصدق أو عقد كاتب بالعدل”.

وبين رئيس بلدية السبينة المهندس توفيق الموسى أن “البلدة على موعد قريب لعودة الأهالي إليها بعد أن تم تجهيز 70 بالمئة من البنى التحتية فيها من شبكة كهربائية وغيرها من الخدمات” مشيرا إلى أنه “تم ترميم وإعادة تأهيل 7 مدارس تابعة لتربية محافظة القنيطرة ووضع 5 آبار في الخدمة لتغذية المنازل بالمياه وتنظيف الشوارع وترحيل الأنقاض”.

يشار إلى أن عدد سكان تجمع الذيابية يبلغ نحو 40585 نسمة تم تهجيرهم على ايدي التنظيمات الإرهابية إلى تجمعات السيدة زينب والغزلانية ونجها وخربة الورد وخربة الشياب والعادلية والمطلة والكسوة وجرمانا ومخيم الوافدين وجديدة الفضل وعرطوز البلد وصحنايا واشرفية صحنايا والباردة بريف دمشق إضافة إلى قسم كبير إلى أرض المحافظة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

