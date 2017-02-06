مراد: لتوحيد المعايير في قانون الانتخاب

أكد حزب “الاتحاد” اللبناني عبد الرحيم مراد ان “قانون الستين تم دفنه المطلوب قانون جديد بحسب ما يقره اتفاق الطائف”، وشدد على “ضرورة ان يكون قانون الانتخاب عادلا”.

وقال مراد في حديث له الاثنين إن “قانون الانتخاب لا يكون القانون عادلا حسب التقسيمات التي تطرح او المشاريع التي طرحت مؤخرا”، وتابع “حرام ان نظلم الرأي العام اللبناني بمثل هذه المشاريع القوانين”.

وشدد مراد على “ضروةر ان يكون هناك مساواة بين كل الناخبين لكي ينتخبوا بالمساواة نواب لكل الوطن”،

واوضح انه “لا يجوز ان ينتخب احد على اكثري واخر ينتخب على نسبي والنواب لا يجوز أيضا ان ينتخبوا على أساس واحد اكثري وآخر نسبي بل المفروض ان يتساوى الجميع فيما يتعلق بطريقة الانتخاب”.

من جهة ثانية، زار مراد “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.