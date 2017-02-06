تفاصيل مقتل متعاطي مخدرات في الليلكي

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

بتاريخ 4/02/2017 وفي محلة الليلكي، وقعت جريمة قتل أودت بحياة المدعو: أ. ع. ( مواليد عام 1990، لبناني).

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن المغدور توجه برفقة والده: أ. ع. ( مواليد عام 1961، لبناني) الى الليكلي بغية شراء مخدرات من تاجر في المحلة، ولدى وصولهما ارسل لهما التاجر شخصا مجهول الهوية لتسليمهما المخدرات حيث وقع بينهم خلاف كلامي، أطلق على اثره المجهول النار من مسدس حربي، ما أدى الى إصابة المغدور ووفاته وفرار الفاعل الى جهةٍ مجهولة.

تبين بنتيجة الفحوصات المخبرية، أن والد المغدور يتعاطى المخدرات، فيما أن المغدور مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات.

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف الفاعل.

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