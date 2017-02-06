“ألوان الفجر” بالنبطية احتفاءً بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

احتفالا بذكرى إنتصار الثورة الاسلامية في ايران وبرعاية وحضور محافظ النبطية محمود المولى وبدعوة من ممثلية الهلال الاحمر الايراني مستشفى الشيخ راغب حرب اقيم في مدينة النبطية ساحة حي السراي القديم معرض للرسم بعنوان الوان الفجر.

بحضور ممثل جمعية الهلال الاحمر الايراني في لبنان الدكتور جواد فلاح ورئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل ورئيس جمعية العمل البلدي الدكتور مصطفى بدر الدين واعضاء من المجلس البلدي للمدينة وفعاليات ثقافية واجتماعية وحشد من الفنانين المشاركين بالمعرض.

الحفل استهل بقص شريط افتتاح المعرض ثم ايات من الذكر الحكيم والنشيدين الوطني اللبناني والايراني ثم كانت كلمة لممثل جمعية الهلال الاحمر الدكتور جواد فلاح تلاها كلمة لصاحب الرعاية المحافظ القاضي محمود المولى. وختاماً جال الحضور مع صاحب الرعاية على ارجاء المعرض مطلعين على اللوحات التي رسمها الفنانون المشاركون في معرض الوان الفجر.