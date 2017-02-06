قاطيشا: اقتراح باسيل ليس مسيحياً صرفاً

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح قاطيشا أن البحث حول قانون الإنتخاب لم يتوقّف، حيث يتم استعراض الإقتراحات ضمن اللجنة الرباعية، ولكن بشكل سريع، معتبراً أن هناك أزمة على مستويين، حيث أن الرأي العام المسيحي الذي يشعر أنه مغبون، في حين يأتي الردّ بأن واقعه ليس كذلك، انطلاقاً من الجغرافيا اللبنانية.

ونفى قاطيشا أن يكون الإقتراح الذي قدّمه الوزير جبران باسيل “مسيحي صرف”، بل إنه يأخذ في الإعتبار حقوق الأقليات أكانت مسيحية أو غير مسيحية في بعض المناطق، مشيرا الى أنه وفقاً لقانون الستين، على سبيل المثال، لا رأي للمسيحيين في عكار في إنتخاب النواب، من هنا يشعر الرأي العام المسيحي في عكار وفي غيرها من المناطق بالغبن.

وشدّد على أننا لا نريد الفصل بين الطوائف، بل الأخذ بالإعتبار شعور هذه الفئة، مذكراً أنه في إنتخابات العام 2009 حاول رئيس “القوات” سمير جعجع المستحيل إدخال نائب الى عكار فلم ينجح.

وذكر أننا منذ ثماني سنوات نطالب بضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات، دون أن نجد آذان صاغية، لافتا الى أن اليوم حدّة التجاذب السياسي قد خفّت، لذا يجب ان يتم التفاهم على قانون يؤدي الى إنتاج سلطة ترضي غالبية الناس.