فرنسا: مرشح الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون: بعد ثلاثين عاماً من العمل السياسي النزيه أتعرّض لهجوم لم يسبق له مثيل في تاريخ فرنسا

6 فبراير, 2017 - 5:22 مساءً
6 فبراير, 2017
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