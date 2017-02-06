تنظيم “داعش” الإرهابي يفجر أنابيب الغاز الواصلة لحقل حيان من اتجاهات الشرق والغرب و الشمال ما تسبب باندلاع نيران كثيفة

6 فبراير, 2017 - 5:44 مساءً
6 فبراير, 2017
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