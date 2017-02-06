القوة الصاروخية للجيش اليمني تكشف عن صاروخ “بركان 2” بعيد المدى بعد نجاح تجربة الإطلاق على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض

6 فبراير, 2017 - 6:13 مساءً
6 فبراير, 2017
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