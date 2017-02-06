عون: الإنتخابات ستتم بالنهاية ولبنان سيتابع نهوضه

واوضح انه “لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد لانه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر”.

وقال الرئيس عون خلال استقباله الاثنين في قصر بعبدا وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين إن “نجاح رجال الاعمال اللبنانيين هو نجاح للبنان”، مشددا على ان “المرحلة التي اجتازها لبنان لم تكن سهلة لا بل تراكمت فيها الازمات من داخلية وخارجية ومن بينها الركود العالمي والحروب المحيطة بنا التي ادت ايضا الى نزوح سوري كثيف”.

واعتبر الرئيس عون ان “هذه الاوضاع بدأت بالتلاشي تباعا فالحرب بدأت بالانحسار مع ذيولها الداخلية والعلاقات عادت مع الدول العربية لا سيما منها السعودية ودول الخليج”، ورأى ان “كل المؤشرات تدل على العودة الى الاستثمار في لبنان الذي عادت الدورة الاقتصادية الداخلية فيه الى الدوران”.

واكد الرئيس عون انه “سيواصل العمل لاعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب”، مشيرا الى ان “هذا الدور سيعود وبشكل افضل من قبل لاننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن”.