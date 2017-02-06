الرئيس روحاني إلى موسكو

أكد الكرملين أن هناك استعدادات جارية لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى موسكو في أواخر مارس المقبل، فيما قال السفير الروسي لدى طهران إن المحادثات ستركز على التسوية في سوريا.

ووعد دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي بالإعلان عن موعد الزيارة في وقت لاحق.

بدوره قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان، الاثنين 6 فبراير/شباط، إنه من المخطط أن يزور روحاني موسكو في أواخر الشهر المقبل.

وتابع أن محادثات روحاني مع القيادة الروسية ستتناول المسائل الرئيسة للعلاقات الثنائية في المجالين السياسي والتجاري الاقتصادي، فيما سيكون التعاون حول المسائل الإقليمية الأكثر إلحاحا، في صلب الاهتمام. وتوقع أن تشغل المسألة السورية حيزا كبيرا خلال المحادثات، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان ومسائل منطقة قزوين ونزاع “قره باخ”.

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