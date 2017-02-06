التقدّم للجيش السوري مستمر، وآخر المستجدات…

سيطرة الجيش السوري على قرية عويشة، ومنطقة أم أركيلة، وإطباق الكماشة على تنظيم داعش الإرهابي.

أفاد مراسل الحدث نيوز في حلب بأنَّ بعد سيطرة الجيش على قرية عويشة وتلتها الاستراتيجية، أصبحت طرق إمداد “داعش” من وإلى تادف والباب تحت مرمى نيران قواتنا المسلحة، وبالتالي أصبح تنظيم داعش في مدينة الباب مطوقاً بالكامل، ومن يتحكم بطوق داعش هو الجيش السوري؛ لأن الأكراد وقوات “قسد” قوات سورية الديمقراطية تسيطر على شمال شرق الباب وقوات درع الفرات المدعومة تركياً تحاصر الباب من جهة الشمال الغربي.

الجيش السوري يحاصر الباب من الجنوب والغرب ويتحكم بطريق إمداد داعش الوحيد من جهة الشرق.

العمليات العسكرية للجيش السوري مستمرة حالياً من حيث توجيه ضربات مركّزة ونوعية للتنظيم في مدينة الباب ومحيطها، ولكن لن يكون هناك دخول للجيش السوري إلى مدينة الباب حالياً؛ لأنّه في حال دخوله سيقدّم نصراً على طبق من ذهب للقوات الكردية أو التركية ودرع الفرات.

كما علم مراسلنا المتواجد حالياً في حلب أن العمليات العسكرية مستمرة باتجاه جنوب شرق الكلية الجوية، وحالياً تمت السيطرة على منطقة أم أركيلة وبالتالي سيتم فتح محور عمليات جديد باتجاه منطقة دير حافر وهي معقل كبير لتنظيم داعش، حيث تعتبر هذه العملية خطوة أولى من خطواتٍ عدّة للسيطرة على منطقة الخفسة وهي منطقة وجود مضخات مياه الشرب الخاصة بمدينة حلب.

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