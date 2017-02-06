الداوود: جنبلاط ليس الوصي عن الطائفة الدرزية

لفت الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود إلى أن “رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط هو الأقوى في الطائفة الدرزية ولكنه ليس الوصي عنها”، متسائلا “لماذا يأخذون برأي جنبلاط فقط؟”.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الداوود أن “جنبلاط هو من أوصل الطائفة الدرزية إلى هذه الحالة لأن خياراته فشلت ومعه “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” الارهابي”، مشيراً إلى أنه “لا يحمي الأقليات في الحقيقة إلا قانون الستين”.

وأشار إلى أنه “هناك استئثار بالسلطة الدرزية وبالأوقاف الدزية والوظائف مختصرة على المستزلمين عند جنبلاط”، معتبراً أنه “على الداوود التراجع عن مواقفه لانه هناك من يورطه بهذه المواقف التي ستنعكس تفجير على الطائفة الدرزية”.

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