الجيش السوري يلقن ميليشيا “الحر”درساً قاسياً في ريف درعا

تمكنت وحدة من وحدات الجيش السوري من القضاء على مجموعة من ميليشيات “الجيش الحر” أثناء محاولتهم التسلل في ريف درعا الشمالي .

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن الجيش السوري أوقع مجموعة مسلحة من “الجيش الحر” في كمينٍ محكم لدى محاولتها التسلل من بلدة كفر شمس في ريف درعا الشمالي باتجاه بلدة الصنمين على الطريق العسكري بهدف زرع عبوة ناسفة،

مؤكدا وقوع اشتباك مع المجموعة اسفر عن مقتل وجرح افراده.

يذكر أن مدينة الصنمين تعيش في حالة من الهدوء التام إثر عملية المصالحة التي أجراها أهالي المدينة مع الدولة السورية في 26 كانون الأول الماضي حيث سلم خلالها عشرات المسلحين أنفسهم مع أسلحتهم وتم تسوية أوضاعهم فيما غادر المدينة من رفض المصالحة منهم.

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