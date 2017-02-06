تطورات واقع الأدوية في محافظة الحسكة

أرسلت وزارة الصحة السورية 15 طناً من الأدوية إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عبر مطار القامشلي الدولي، ذلك ضمن جهود الوزارة لسد النقص في القطاع الدوائي بالمنطقة.

مصادر حكومية للحدث نيوز أكدت أن كمية من الأدوية وصلت أمس الأحد إلى مطار القامشلي وستقوم نقابة الصيادلة بتوزيعها على المستودعات والصيدليات المرخصة لدى النقابة بدء اً من اليوم

مؤكدا أن أسعار الأدوية تنخفض في محافظة الحسكة شهراً بعد شهر نتيجة التزام وزارة الصحة بوعودها بتخصيص 100 طن من الأدوية لمحافظة الحسكة شهرياً وإرسالها عبر الطريق الجوي