كابوس إيران يلاحق حكومة العدوالاسرائيلي في ألمانيا

أعلن “رئيس وزراء “العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل بدء المحادثات الرسمية مع تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية : “أن يريطانيا و”إسرائيل” تواجهان تحديات واضحة جدا، وخاصة من ايران”…

مشيرا إلى أن “إيران تسعى لإبادة إ”سرائيل”، وتقول ذلك بكل صراحة، كما وتسعى إلى غزو الشرق الأوسط.. إنها تهدد أوروبا وتهدد الغرب والعالم ككل”.

وأكد “رئيس وزراء ” العدو الإسرائيلي إلى أن الحكومة في طهران “تصدر استفزازا تلو الآخر”.

من جانبها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التزام لندن بحل الدولتين للشعبين الفلسطيني وا”لإسرائيلي”.

ومن المتوقع أن تجدد ماي انتقاد بلادها للخطط الاستيطانيةالتي أعلنتها “الحكومة الإسرائيلية” مؤخرا في الضفة الغربية، وأن تدافع عن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران عام 20155

قالت ماي إنها “تعتزم مناقشة الوضع في سوريا وإيران وحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع نتنياهو”.

ورحب نتنياهو بإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد اختبارها مؤخرا صاروخا باليستيا، وقال: “أعتقد أن الدول الأخرى يجب أن تحذو حذوه، بالتأكيد الدول المسؤولة”.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع القادم.

وقال نتينياهو ، قبيل توجهه إلى لندن: “هناك إدارة جديدة في واشنطن، وحكومة جديدة في بريطانيا. أنوي التحدث إلى كل منهما حول تعزيز الروابط، سواء بين كل طرف منهما أو بينهما وبين إسرائيل، إضافة إلى الروابط الثلاثية”

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