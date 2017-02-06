الإعلام السعودي يسخر من مسؤوليه

سخرت تقارير إعلامية سعودية من الرقم “60” الذي يكرره غالبية المسؤولين بالمملكة، واعتبروه رقما “معجزة”.

حيث وصفته صحيفة “عكاظ” السعودية في تقرير نشرته الأحد بـ”أبو الأرقام”، وضربت عدة أمثلة على استخدام هذا الرقم.

وأشارات الصحيفة واسعة الانتشار بالمملكة أن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، قال في تصريح مؤخرا أن 60% من سكان المملكة مستأجرين، بينما يرى عضو الشورى خليل الخليل أن 60% من الشباب السعودي جاهزين للانضمام لـ”داعش”.

كما صرح وزير المالية محمد الجدعان في وقت سابق أن 60% من الشعب السعودي أغنياء، وكذلك قدرت وزارة الصحة أن 60% من السعوديين يعانون من السمنة.

وسخر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية من استخدام هذا الرقم دائما، وعددوا المرات التي جاءت فيه هذه النسبة على لسان مسؤولين في المملكة.

وسأل المستخدمون عن حكاية الـ60% المنتشرة في كل التصريحات والاحصائيات الحكومية بالمملكة السعودية.

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