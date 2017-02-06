إسبانيا تنقذ 500 مهاجر كانوا سيلقون حدفهم

وزارة الدفاع الإسبانية أعلنت أن أحد فرقاطتها أنقذت ما يقرب من 500 مهاجر كانوا على متن قارب خشبي غادر من أحد السواحل الليبية متجهاً إلى الشمال باتجاه أوروبا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الفرقاطة قدمت للمهاجرين الذين تم إنقاذهم الطعام والمساعدة الطبية اللازمة، قبل أن يقوم البحارة الإسبانيون بتدمير القارب لمنع المتاجرين بالبشر من استخدامه.

وأشارت السلطات إلى أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 18 امرأة و8 أطفال.

وكانت الفرقاطة تقوم بدورية في البحر المتوسط كجزء من عملية أوروبية تهدف إلى أسر وتدمير السفن التي يستخدمها من يقوم بالإتجار وتهريب المهاجرين .

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