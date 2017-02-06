زعيتر: المطلوب حسم في للموضوع الامني في البقاع

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أن “الأمن مطلوب في بعلبك الهرمل، فالمشاكل الذي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون تنعكس على المنطقة كلها”، مشيراً الى أنه “اليوم بوجود “حزب الله” و”حركة أمل” والعاشر والعائلات لا يوجد اي غطاء على اي مجرم في البقاع لأن انعكاس اي جريمة يتجه مباشرة على “حركة أمل” و”حزب الله”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح زعيتر أن “ضمن التكتل هناك اكثر من 7 نواب من “حزب الله” وناشدنا جميع القوى الأمنية القيام بواجبها الأمني”، مشيراً الى “أننا نحتاج الى حزم وحسم للموضوع الامني في المنطقة حتى نصل الى نتيجة في معالجة هذا الملف”.

وأشار الى أن “بلدة بريتال فيها موظفين وعناصر بالجيش والقوى الامنية وقدمت شهداء”، لافتاً الى أنه موجود فيها عدد قليل من المخلين كما موجود في المناطق الاخرى تحتاج الامور الى القليل من الحزم”، مؤكداً أن مجموعات محدودة جدا التي ترتكب المخالفات.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات، أوضح زعيتر أن “القوى لن تتفق على قانون الانتخاب يجب ان تتخذ اجراء معين”، مشيراً الى أن “السطة الام هو مجلس النواب واذا اعتبر في فراغ من سيراقب الحكومة وأعمالها؟”.

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