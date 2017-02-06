ترامب يتراجع عن رأيه ب حلف الناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم إدارته لحلف شمال الأطلسي بقوة، مطالبا في نفس الوقت من جميع أعضاء الحلف تقديم التزاماتهم المالية بشكل كامل ومناسب.

وقال ترامب عبر كلمة داخل قاعدة “ماكديل” العسكرية الجوية في ولاية فلوريدا، مخاطبا الجيش الأمريكي: “نقف وراءكم. نؤيد مهمتكم.. أنتم أبطالنا”، مؤكدا العزم على تجهيز الجيش بمعدات عسكرية جديدة.

وتحدث ترامب عن الحرب ضد الإرهاب قائلا: “نحن اليوم (مع الحلفاء) نرسل إشارة موحدة لهذه القوة القاتلة والمدمرة.. الولايات المتحدة وحلفاؤها ستنتصر عليها، سننتصر على الإرهاب الإسلامي المتطرف، ولن ندعه يترسخ في بلادنا”.

وأضاف ترامب أن الهجمات الإرهابية في أوروبا أصبحت اعتيادية إلى درجة أن “الإعلام غير النزيه” أصبح لا يهتم بها.

يذكر أن قاعدة “ماكديل” تضم مقر قيادة القوات المسلحة الأمريكية المركزية، والمسؤولة على وجه الخصوص، عن العمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان البيت الأبيض أعلن الأحد أن ترامب أبلغ أمين عام “الناتو” ينس ستولتنبرغ، دعم واشنطن للحلف، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها معه.

وجاء في بيان البيت الأبيض:” تحدث الرئيس مع الأمين العام حول الدعم الأمريكي للناتو. ناقش الجانبان إمكانية قيام جميع أعضاء الحلف بتنفيذ التزاماتهم المالية”. وأضاف البيان “اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق المكثف لإزالة جميع التحديات التي تواجه الناتو”.

ويشار في هذا السياق إلى أن ترامب وخلال حملته الانتخابية في 2016 كان قد وصف أكثر من مرة حلف الناتو بأنه من “مخلفات الماضي”.

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