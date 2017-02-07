عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 07-02-2017:

العناوين

“النهار”:

“جرعة سعودية ” لا تلامس الأزمة الانتخابية

فيون يعتذر ولا يسحب ترشيحه: راتب زوجتي كان مبرراً تماماً

المعارضة تتسع لمحاولة ترامب إعادة الحظر موسكو: لا نوافق على وصف إيران بالارهاب

فرض حصار كامل على “داعش” في الباب وأستانا تحرز تقدماً في آلية مراقبة الهدنة

“الأخبار”:

ترامب في العراق .. الصِّدام الآن

«داعش» يخترق «سوليدير»

غزّة: العدو يستغل «صاروخاً يتيماً» ليستهدف إمكانات المقاومة

سوريا: جدل حول بدل الاعفاء من التجنيد

الانتخابات الفرنسية: فيون باقٍ… ويعتذر

“البناء”:

موسكو لتبريد التوتر الأميركي الإيراني… والأردن إلى أستانة… وداعش ينسحب؟

زيارة السبهان: المشنوق يلوّح لعون بخسارة الإجماع الداخلي والخارجي

«القومي» وحزب الله للنسبية… والرباعية تعود… وباسيل يردّ على جنبلاط

“الجمهورية”:

ملامح أزمة بين بعبدا والسراي

السبهان يبدأ ترجمة قمة الرياض

الغرب مهتم بعدم الفراغ لا بنوعية قانون الانتخاب

لقاء أستانة: مطالبة بمزيد من الوقت لمراقبة هدنة سوريا

“اللواء”:

ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تزايد المعارضة لحظر السفر

الحريري: وصلنا لآخر المائة متر من وضع قانون الإنتخاب

مجلس الوزراء السعودي: حادث الفرقاطة الإرهابي تطوّر خطير يهدد الملاحة الدولية

نتنياهو يناشد لندن فرض عقوبات على إيران وماي متمسِّكة بالإتفاق النووي وحل الدولتين

“الديار”:

«عشاء الطبخة الانتخابية» بين الحريري وجعجع :

تعديل «المختلط».. .وطمأنة جنبلاط… وتحصين العلاقة بعون

“المستقبل”:

السبهان موفداً من خادم الحرمين: كل ما يطلبه لبنان

ترامب يهدد «قوى الموت» ويتعهد بالتشدد على الحدود

«داعش» محاصر في «الباب»

الحريري: لا انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم

جرحى فلسطينيون في غارات إسرائيلية على غزة

الأسرار

“النهار” – أسرار:

انتخابات كسروان…

بدأ الإعداد للوائح يقودها المجتمع المدني للمرة الأولى في كسروان ويجري البحث في أسماء من العائلات الكبيرة تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية.

استقبال المرضى…

عادت مستشفيات الى استقبال المرضى فوق الـ64 مع قبضها الفارق بعدما امتنعت عن ذلك اثر قرار الوزير أبو فاعور بالاستقبال المجاني.

تعطيل الإرهاب…

تحدث اللواء جميل السيد عن إفشال الأمن العام عملية إرهابية في وسط بيروت وتحويل المتهمين الى القضاء، لكنه لم يشأ الإفصاح عن تفاصيلها، وقد أزعج الإعلان الأمن العام.

تفسيرالطائف…

ظهر تباعد بين أهل الطائف أنفسهم حول تفسير بعض بنوده وما اتفق عليه آنذاك.

“البناء” – خفايا:

يتردّد في الكواليس السياسية سيناريو للخروج من مأزق قانون الانتخاب الذي لا يزال التوافق حوله متعذّراً حتى الآن. ويتضمّن هذا السيناريو عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في شهر أيار المقبل، فيلتئم المجلس النيابي ويقرّ قانوناً بالتمديد التقني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتحاشي الفراغ من جهة وللقيام بمحاولة جديدة للاتفاق على قانون انتخاب جديد، إذ أنّ المهلة الحالية لم تعد تسمح بإنجاز القانون، كما يقول معدّو السيناريو المذكور.

“الجمهورية” – أسرار:

إستغربت أوساط رفيعة رسمية عدم توقّف الصحافة اللبنانية عند بيان الجامعة الأميركية في بيروت التي انتقدت سياسة ترامب.

أثناء لقاء بين سفير دولة مؤثرة ومرجعية لبنانية قال السفير: إن الإنتخابات الرئاسية جاءت نتيجة دور سعودي – إيراني.

في إجتماع شهري يعقده سفراء أوروبيون أبدى بعضهم صدمتهم من أداء بعض الوزراء الجدد.

“اللواء” – أسرار:

لغز:

تبلغ مسؤولون «نتفاً» مذهلة ومخيفة من اعترافات «إرهابي» قيد التحقيق، وسط تكتم بالغ الحيطة.

غمز:

لم تلمس جهات نافذة تبدلاً في المسارات الاقتصادية الجامدة، على الرغم من إعادة العافية إلى المؤسسات.

همس:

نُقل عن مرجع كبير أنه لم يكن على اطلاع على صيغة انتخابية أثارت لغطاً ورفضاً واسعين.

“المستقبل” – يقال:

إنّ عضواً في اللجنة الرباعية لبحث قانون الانتخاب أكد عقد اجتماع جديد للجنة الخبراء اليوم لافتاً إلى أن أي خرق لم يحصل حتى الساعة رغم جدّية الأطراف الأربعة في العمل للوصول إلى صيغة توافقية للقانون الجديد.

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