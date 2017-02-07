هكذا تحول داعش إلى حالة الدفاع عن النفس

كشفت الأمم المتحدة أن تنظيم داعش الإرهابي تحول من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع، وبدأ يفقد القدرة على تجنيد عناصر جدد للانضمام إلى صفوفه بعد الخسائر التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

ويتعرض داعش إلى ثلاث هجمات رئيسية، الأولى في الموصل، والثانية في مدينة الباب حيث تهاجمه قوات تركية وأخرى سورية معارضة من جهة، والجيش السوري من جهة أخرى، وفي الرقة التي يتعرض فيها لهجوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن “داعش الآن في وضع دفاعي على الصعيد العسكري، وخصوصاً في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، ويواجه انخفاضاً في عائداته المالية من النفط، وتتضاءل قدرته على استقطاب مجندين جدد”.

وأرجع المسؤول الأممي أسباب تراجع قدرة داعش على التجنيد إلى “انخفاض تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومات، إضافة إلى تراجع جاذبيته”، وفق تعبيره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العناصر المقاتلة الموجودة داخل التنظيم “بدأت تترك المعارك بشكل متزايد” على حد قوله.

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