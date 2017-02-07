شويغو: بدء اختبار مفاجئ للقوات الجوية الفضائية الروسية بأمر من بوتين

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء اختبار مفاجئ صباح الثلاثاء للقوات الجوية الفضائية الروسية لتقييم جاهزية القوات، وذلك بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويغو في اجتماع أمني الثلاثاء 7 فبراير/شباط، إن هيئات القيادة العسكرية والوحدات بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا القيام بخطوات ترمي إلى وضع القوات في حالة الجاهزية القصوى.

وأضاف أن الاختبار يهدف إلى تقييم جاهزية القيادة العسكرية والقوات لتنفيذ المهمات القتالية.

وأوضح الوزير الروسي أن الاختبار المفاجئ يجب أن يركز على المناوبة القتالية ونشر منظومات للدفاع المضاد للجو في أوقات الحرب واستعداد مجموعات الطائرات لمواجهة العدوان، مطالبا بإجراء تمارين وتدريبات تكتيكية في كافة الوحدات العسكرية.

كما طالب شويغو بالالتزام الدقيق بقواعد الأمن أثناء الاختبار وكذلك الحفاظ على الأسلحة والذخيرة وحماية المنشآت العامة ومنع أي تأثير سلبي على البيئة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

