إيران مستعدة للحوار مع السعودية في هذه الحالة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية في حال غيرت نظرتها لقضايا المنطقة.

وقال ظريف إذا تغيرت نظرتهم (السعودية) وتوصلوا إلى النتيجة القائلة بأن تأجيج العنف في سوريا واليمن لا يصب في صالحهم وأن تأجيج التطرف لا يصب في صالحهم فنحن مستعدون للحوار.

وتابع أن “إيران لا ترغب بتعرض أمن أي بلد بالمنطقة لخطر وأن الخطر في أي بلد يهدد المنطقة بأكملها”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن أمن المنطقة من المصالح الرئيسية لإيران، مؤكدا أن بلاده لم تسع أبدا إلى صراع نع دول المنطقة.

وأشار ظريف، إلى أن “إيران رحبت بالخطوات التي تمت خلال الأشهر الماضية من قبل دول أخرى في المنطقة لحلحلة الأزمات”.

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