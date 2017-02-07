انفجار في محيط مطار الموصل وانتشار كثيف لمسلحي “داعش”

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن انفجاراً سمع دويه في محيط مطار الموصل وسط انتشار غير مسبوق لمسلحي تنظيم “داعش”.

وقال المصدر أن “انفجاراً قوياً سمع دويه، صباح اليوم، في محيط مطار الموصل بالساحل الأيمن للمدينة”، مشيراً إلى أن “صدى الانفجار سمع في الأحياء القريب من المطار”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “انتشاراً غير مسبوق لمسلحي “داعش” شوهد في محيط المطار”، لافتا إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى انفجار في إحدى مقرات “داعش” المهمة”.

وكانت طائرات التحالف الدولي وجهت ضربات جوية استهدفت تجمعات تنظيم “داعش” في مطار الموصل، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتواصل وحدات الجيش العراقي والقوات الأمنية، وبمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي، عملية استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي صباح يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، “ساعة الصفر” لتحرير نينوى.

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