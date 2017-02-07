القبض على عصابة خطف روعت طرابلس

أوقفت قوات الأمن اللبناني عصابة خطف بنغالية لبنانية في طرابلس.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ لها: “نتيجة للتحريات المكثفة وفي محلة القلمون، تمكنت قوة من مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 4/2/2017، من توقيف عصابة خطف من التابعية البنغالية والجنسية اللبنانية، لإقدامهم على خطف المدعو: ه. س. (مواليد عام 1982، بنغالي) بتاريخ 17/1/2017 وإطلاق سراحه بتاريخ 20/01/2017 بعد أن إبتزوا ذويه في بنغلادش وحصلوا منهم عبر شركائهم في بنغلادش، على فدية مالية قيمتها 8 آلاف دولار، وهم كل من: م. م. ( مواليد 1982، بنغالي)، س. م. ( مواليد 1982، بنغالي)، ف.م . ( مواليد عام 1986، بنغالي)، ع. ط. (مواليد 1982، لبناني)، ع. ع. ( مواليد عام 1990، لبناني).

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا إليهم، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 423039/06 أو 443889/06، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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