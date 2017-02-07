شاهد ماذا فعل الجيش السوري بمسلحي “داعش” قرب مدينة الباب

ودخلت مجموعات من المشاة عبر ثلاث محاور قتالية فتحها الجيش السوري باتجاه مدينة الباب كبرى معاقل تنظيم “داعش” في المنطقة.

وأكد مصدر عسكري لمراسل “سبوتنيك” أن قوات برية انطلقت من “خناصر” وصولا لبحيرة الأسد فيما سارت قوات أخرى من بلدة “التيارة” وحتى مدينة الباب عبر الجهة الغربية بينما تقدمت مجموعة من مطار كويرس ليصبح المشهد قريباً لحرب مفتوحة.

وبين المصدر أن الهجوم كان سريعاً وظهرت نتائجه عبر كسب عشرات القرى والمناطق والقضاء على مئات المسلحين التابعين للتنظيم الذين لم يستطيعوا الصمود طويلا في وجه النيران الجوية والأرضية والزحف المباغت مما جعل الجيش السوري يحصد أهدافا عديدة منها إطباق الطوق على مسلحي “داعش” في الباب وتأمين طريق خناصر اثريا الإستراتيجي الذي يصل الشمال السوري بالمناطق الشرقية وليس آخرها الاقتراب من بحيرة الأسد المورد المائي الأكبر لسكان مدينة حلب.

يذكر أن الجيش السوري بدأ عملية عسكرية قبل 22 يوماً بغية السيطرة على مدينة الباب الواقعة شمال شرق حلب والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية.