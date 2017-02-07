مذكرة تعاون بين بيت المستقبل وكونراد اديناور

وقع الرئيس أمين الجميل رئيس مؤسسة بيت المستقبل مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ممثلة بنائب الأمين العام رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي غيرهارد ويلز خلال زيارة قام بها وفد من مؤسسة كونراد إلى بيت المستقبل صباح اليوم والذي ضم رئيس الحكومة السابق الرئيس الفخري للمؤسسة برنهارد فوغل، نائب الأمين العام ويلز، الممثل المقيم للمؤسسة في بيروت بيتر ريمللي، الممثل المقيم للمؤسسة في مكتب سوريا والعراق نلز وارمر والمديرة الإدارية لمكتب بيروت هنا ناصر.

تنص المذكرة على التعاون لتحقيق اهداف المؤسستين في لبنان والمنطقة، وان يشكل بيت المستقبل جسر تواصل بين المنطقة واوروبا وبين المؤسسات الفكرية والثقافية في العالم العربي بما يخدم اهداف الفريقين. واتت هذه المذكرة بعد سنوات من التعاون بين بيت المستقبل بعد اعادة اطلاقه عام 2015 وبين مؤسسة كونراد على صعيد الندوات والدراسات والمنشورات.

وأعلن الجانب الألماني أن “مذكرة التفاهم بين بيت المستقبل ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين وفتح مجالات جديدة وربط بين المؤسسات الموجودة في لبنان والمنطقة مع المؤسسة الألمانية عبر بيت المستقبل، فيكون بيت المستقبل جسرا بين الغرب والشرق بين المؤسسات الموجودة في المانيا والمؤسسات الموجودة هنا في المنطقة والمنفتحة على فكرة التسامح والحرية والعدالة”.

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