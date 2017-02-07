الجيش يتقدم في تدمر.. ومسلحون يستهدفون بائع حليب!!

مجدداً ينجح الجيش السوري بتغيير واقع السيطرة في ريف حمص الشرقي بالقرب من مدينة تدمر الأثرية حيث سيطر على سلسلة جبال غربي محطة جحار التي سيطر عليها قبل أيام قليلة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش .

كما تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة على مواقعه في محور الميدعاني-حزرما بالتزامن مع هجوم آخر شنته ميليشيات أخرى على مواقع الجيش في محيط الموارد المائية من جهة بلدة عربين بالغوطة الشرقية.

ولم يسفر الهجومان عن أي تغيير في خارطة السيطرة حيث الجيش السوري مايزال ممسكاً بزمام الأمور بعد أن كبد المهاجمين خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

كما نفذ الجيش قصفا مكثفا على نقاط التسلل وجرت استهدافات مكثفة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة لمحاور الاشتباك.

بينما أفاد مصدر ميداني عن مقتل 8 مسلحين وجرح عدد آخر وتدمير عدة مقرات كانت منطلقاً لعملية التسلل والهجوم.

وفي دير الزور استهدف سلاح الجو آليات وتجمعات “لتنظيم داعش” عند مفرق الثردة ما أدى لتدمير مدفع هاون ورشاش 14.5.

وبينما لم تجد الميليشيات المسلحة في ريف السويداء بداً من القتل والتدمير قامت بزرع عبوة ناسفة في سيّارة بائع الحليب ” نبيل علوان “، وتسبب انفجارها بإصابة بائع الحليب الذي أسعف إلى المشفى الوطني في السويداء.

وفي سياق متصل قتل عدد من “قوات سوريا الديمقراطية” وجرح آخرين خلال الاشتباكات مع فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” لدى محاولة “القوات” التقدم باتجاه قرية “التوخار الصغير” جنوب مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي ريف الرقة أصيب 3 أشخاص بجروح أثناء محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة داعش قرب قرية “الكالطة” في ريف الرقة الشمالي، جراء انفجار لغم كان قد زرعه تنظيم داعش في المنطقة.

واكدت تنسيقيات المسلحين مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحاً من تنظيم داعش وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال اشتباكات مع اهالي قرية “أبو طلطل” جنوبي غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية محاولة مسلحين من التنظيم الاستيلاء على منزلٍ فرفض صاحبه ذلك، ما تسبب بحصول اطلاق نار اسفر عن مقتل شابين من اهالي القرية.

وفي ريف حلب أيضاً استولى مسلحو تنظيم داعش على مدرعة للجيش التركي وقاموا باحراقها عند اطراف بلدة بزاعة قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

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