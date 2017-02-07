الجيش يتقدم باتجاه الباب.. وكمين في اللاذقية

بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على قرى المعزولة و مقلع حوارة تادف و المجبل و تلة الحوارة بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش، وبهذه العملية تمكنت قوات الجيش من السيطرة النارية على طريق ابوجبار تادف.

وفي سياق متصل تصدى الجيش السوري لمحاولات مسلحي تنظيم داعش التسلل جنوب بلدة أم ميال الواقعة الى الشرق من خناصر في ريف حلب الجنوبي الغربي وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المتسللين.

هذا ولم تتأثر طريق خناصر – حمص بالاشتباكات وهي سالكة ايضا باتجاه حلب .

بينما قضت وحدات من الجيش السوري على عدد من إرهابيي ” جبهة النصرة ” إثر كمين محكم لدى محاولتهم التسلل إلى أحد النقاط العسكرية في محيط قرية “كبانة” في ريف اللاذقية الشمالي.

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