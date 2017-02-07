مصدر ميداني: الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على قرى المعزولة و مقلع حوارة تادف و المجبل و تلة الحوارة بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش، 

7 فبراير, 2017 - 2:57 مساءً
7 فبراير, 2017
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