مصدر ميداني: القضاء على على عدد من مسلحي «جبهة النصرة» إثر كمين محكم، لدى محاولتهم التسلّل إلى أحد النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في محيط قرية كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

7 فبراير, 2017 - 2:54 مساءً
7 فبراير, 2017
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