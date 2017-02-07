شهيب: نحن مع عين دارة ظالمة كانت أم مظلومة

قال النائب أكرم شهيب، خلال وقفة تضامنية مع أهالي عين دارة، أننا “مع عين دارة ظالمة كانت أم مظلومة”.

وقال: “نحن مع عين دارة لحمايتها من أنياب فتوش وشركائه”، مؤكدا أن “كل المنطقة والأهالي والشرفاء معكم”، آملا أن يبحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء”.

وأوضح أن “ما يجمعنا هو الحرص على منطقة نموذجية من حيث البيئة الطبيعية والبشرية، وبسبب أعمال آل فتوش ضهر البيدر بات سهل البيدر”.

ولفت إلى أن “مشاريع منعت في زحلة بضغط من الأهالي، وها هم يحاولون فرضها عليهم. وأملنا كبير بهذه الحكومة التي وعدت بحماية البيئة وطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء”.

بدوره، قال النائب فادي الهبر “إننا نريد أن نحافظ على هوائنا ومياهنا”، وقال: “لدينا مخزون استراتيجي من المياه في المنطقة وكل ما نريده من آل فتوش الهواء النظيف لا معمل أسمنت”.

وقال: “إذا حافظنا على البيئة ومياهنا وهوائنا يكون عندنا سياحة مستقبلية”، مضيفا “لا لمعمل الأسمنت ولا لتشويه الطبيعة أكثر”.

وتمنى الهبر على وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل “أن يطرح مطالبنا في مجلس الوزراء”.

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