اجتماع بين محافظ الشمال و السفير الصيني.. ماذا تضمن

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان يرافقه رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال سعد الحريري عبد الغني كبارة ووفد من كبار موظفي السفارة ضم زهانغ فيلينغ المستشارة الإقتصادية والتجارية وما هايكسيا السكرتير الثاني في المكتب الإقتصادي.

وحضر الاجتماع إحسان اليافي، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس أجبع، رئيس قسم قائمقامية المنيه الضنيه لقمان الكردي، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.

وتم خلال الاجتماع عرض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون بين طرابلس وسائر مدن والبلدات الشمالية والمدن والمقاطعات الصينية في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وبدوره، رحب نهرا بكيجيان، وأعرب عن تفاؤله بهذه الزيارة “التي ستكون فاتحة لتعاون مثمر مع الجانب الصيني”، مؤكدا أن “العلاقة بين الصين ولبنان قديمة العهد ويقتضي تطويرها وتفعيل التعاون بين البلدين في شتى المجالات وتشجيع المستثمرين للقدوم الى طرابلس والشمال”.

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