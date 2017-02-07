سيطرة الجيش السوري على قرى جديدة في ريف حلب وطريق خناصر آمن

الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على قرى المعزولة و مقلع حوارة تادف و المجبل و تلة الحوارة بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش،

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن وحدات من الجيش السوري تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من تنظيم “داعش” الارهابي من بسط السيطرة الكاملة على قرى المعزولة ومقلع حوارة تادف والمجبل وتلة الحوارة بريف حلب الشمالي .

وأوضح المصدر أنه ومن خلال هذه العملية تمكنت قوات الجيش من السيطرة النارية على طريق ابوجبار تادف .

اوفي سياق متصل قام الجيش السوريبالتصدي لمحاولات مسلحي تنظيم “داعش ” التسلل جنوب بلدة أم ميال الواقعة الى الشرق من خناصر في ريف حلب الجنوبي الغربي موقعين قتلى وجرحى في صفوف المتسللين.

هذا ولم تتأثر طريق خناصر – حمص بالاشتباكات وهي سالكة ايضا باتجاه حلب .

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