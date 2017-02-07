الجيش السوري يحرر قرى جديدة

الجيش العربي السوري يستمر بالتقدّم ويسيطر على قرى جديدة.

أفاد مراسل الحدث نيوز في ريف حلب الشمالي بأن قوات الجيش السّوري تتقدّم وتبسط سيطرتها على قرية المعزولة ومقلع حوّار تادف وبيرة الباب بعد معارك شرسة مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما وأفاد مراسلنا في ريف حلب الشمالي بأن العمليات جارية حالياً من محور عران باتجاه قرية بيرة الباب التي تمت السيطرة عليها عصر اليوم.

وكبّد الجيش السوري إرهابيي داعش خسائر كبيرة، وهم الآن يقومون بسحب مقاتليهم من أبو قلقل باتجاه داخل تادف.

الجيش السوري على بعد 4 كم من ضمنها بلدتين هما أبو صلقل وتادف، وتفصل قوات الجيش عن النسق الأمامي لمنازل الباب بلدة واحدة هي أبو قلقل وقد أصبحت على بعد 2 كم من الحدود الأمامية لقواتنا أي أنها تحت مرمى بنادق جنود الجيش السوري. وبذلك تصبح قوات الجيش السوري على بعد 250 متر من طريق عام تادف أبو جبار.

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