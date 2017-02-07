“قسد” تتقدم مجدداً على حساب “داعش” في ريف الرقة

أعلنت مايسمى “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) تقدمها في ريف الرقة الشمالي الشرقي، لتسيطر على مساحات واسعة من مناطق تنظيم “داعش”.

حيث أعلنت المدعوة جيهان شيخ أحمد المتحدثة بإسم غرفة عمليات “غضب الفرات” أن “قسد” تمكنت من “تحرير مساحات وقرى في محور المكمن الذي انطلق من قرية بير البها بما يقارب 30 كيلو مترًا، من بينها أراضي الفدعان، وقرية عايد العلي، والهدال والبرييج، والغزال الطرشان، والهجان”.

مؤكدة بحسب ما نقلته مواقع كردية عنها بأن الحملة العسكرية ل “قسد” في محيط مدينة الرقة مستمرة في التقدم من محورين، هما محور سلوك الذي بدء من قرية خنير، ومحور مكمن الذي ينطلق من قرية بير بها.

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