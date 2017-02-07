طيران العدو ينفذ غارات وهمية فوق الجنوب

أفادت مصادر صحفية أن :

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الاثناء فوق مناطق الليطاني، يحمر، أرنون، الزوطرين الغربية والشرقية، وصولا حتى اقليم التفاح على علو منخفض وينفذ غارات وهمية.

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