العبادي على علم بمكان البغدادي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امتلاكه معلومات محددة عن مكان وجود زعيم تنظيم “داعش” الإرهالبي المدعو بـ “أبو بكر البغدادي”.

وقال العبادي، رداً على سؤال عما إذا كان البغدادي لا يزال موجوداً في الموصل: “لا أريد أن أفصح عن شيء من هذا القبيل. توجد معلومات محددة عن مكانه وأين يوجد”. وجاء ذلك في مقابلة مع قناة “فرانس 24” نشرت الثلاثاء 7 فبراير/شباط.

وحول الأنباء، التي تحدثت عن مغادرة زعيم داعش الإرهابي العراق إلى سوريا، قال البغدادي: “أغلب المقاتلين الأجانب هاجروا هم وعوائلهم، غادروا الموصل منذ فترة، ويعتبرون البغدادي قائداً لهم”.

وقال بأن “البغدادي فقد أكثر قياداته”، مشيراً إلى مقتلِ عدد كبير من القادة العسكريين، ومجدداً القول “نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به”.

هذا وشدد العبادي على هزيمة التنظيم عسكرياً في العراق، مضيفا أن مسألة المواجهة مع “داعش” انتهت، وأنه تلقى ضربة عنيفة في العراق وهذا سيؤدي إلى انهياره في كل مكان.

وأعرب العبادي عن ثقته بأن القوات العراقية ستنتصر وستحرر الموصل بأكمله قريبا.

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