كيف وصف الأسد تصريحات ترامب

أوضح الرئيس الأسد أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية لقتال الإسلاميين المتشددين وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية أمر “واعد” لكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.

حيث صرح الأسد لمجموعة صحفيين من بلجيكا قائلا: “أعتقد أن هذا واعد لكن علينا أن ننتظر فلا يزال من المبكر أن نتوقع أي شيء عملي.”

ومؤكدا بقوله “إن التعاون الأمريكي الروسي فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائجإيجابية.

هذا وقد كان ترامب قد أشار إلى أنه قد يوقف الدعم الأمريكي لمقاتلي المعارضة السورية وربما يتعاون مع روسيا في قتال الدولة الإسلامية في سوريا. مؤكدا في تغريدة كتبها أمس الاثنين “خطر الإرهاب الإسلامي المتشدد حقيقي للغاية. انظر فحسب إلى ما يحدث في أوروبا والشرق الأوسط. على المحاكم أن تتصرف بسرعة.”

وجعل ترامب هزيمة الدولة الإسلامية هدفا محوريا لرئاسته ووقع أمرا تنفيذيا يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقادة الأركان المشتركة ووكالات أخرى وضع خطة أولية للتقدم في هذا السبيل في غضون 30 يوما.

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