سلاح ليزري روسي جديد ما وظيفته؟

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء 7 فبراير/ شباط بأنها ستتسلم قريباً وحدات الليزر المحمولة القادرة على حجب الرؤية عن العدسات لمسافات قياسية.

وأوضح الخبير العسكري أليكسي خلوبوتوف أن هذه الوحدات لا تسبب الأذى للأجسام الحية ولا تقتل أحداً إنما تؤدي وظيفة تكنولوجية بحتة.

ووفقاً لما بينه خلوبوتوف، تمتاز وحدات الليزر المحمولة بخفة وزنها وسهوله التحكم بها، وهذا الجيل المحدث يتميّز عن سابقه بأنه يحجب الرؤية عن العدسات المثبتة على رؤوس الصواريخ والقاذفات الصاروخية الموجهة، بالإضافة لعدسات المراقبة في الطائرات الحربية والمروحيات والحوامات والعربات العسكرية.

كما أشار الخبير العسكري إلى أن باستطاعة هذه الوحدات تجميع أشعة الليزر في حزمة واحدة أثناء التركيز على هدف واحد، وتشتيتها عندما يراد استهداف أكثر من هدف معا، فضلا عن تمكنها من الوصول إلى هدف الخصم على بعد عشرات الكيلومترات، بعد تحديد موقع عدساته واستهدافها بشكل تلقائي.

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