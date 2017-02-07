مطار مدني في محافظة طرطوس

قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وفريق العمل الفني المختص بجولة إطلاعية على موقع المطار الزراعي في منطقة عمريت جنوب مدينة طرطوس بهدف دراسة الواقع الحالي للمطار وامكانية تحويله الى مطار مدني للمحافظة يحقق النشاط الاقتصادي والخدمي ويخلق فرص العمل.

وأشار عضو المكتب التنفيذي المهندس علي مرشد علي إلى أنه تم بحث إمكانية تحويل المطار الزراعي إلى مطار مدني يسمح بهبوط الطائرات المدنية لحل مشكلة النقل الجوي سواء بين المحافظات أو بين سورية والدول المجاورة موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسة المتكاملة فيما يتعلق بالمهبط القائم حاليا الذي لا يفي بغرض هبوط الطائرات المدنية ذات الحجم الأكبر.

وبين أنه من الممكن تحويل المطار الحالي إلى مدني ضمن المواصفات الدولية المحددة بأنظمة الطيران من خلال ردم مساحات واسعة من الأرض المجاورة حتى عرض 200 م و طول بحدود2900 م لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الدراسة الشاملة من قبل وزارة النقل.

وأشار مدير الخدمات الفنية المهندس علي رستم إلى أنه تم الانتهاء من المسح الطبوغرافي ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق لدى المحافظة لتنفيذ المشروع.

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