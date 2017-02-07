منتحلو صفات عسكرية وقتلة في قبضة الأمن

أكد مصدر مسؤول في فرع الأمن الجنائي في حماة أنه تم نتيجة التحريات وجمع المعلومات الدقيقة القبض على ثلاثة قاتلين يقومون بركوب سيارات الأجرة على بحجة أنهم زبائن ثم يقتلون السائق ويرمون جثته ويبيعون سيارته.

وفي تفاصيل الخبر بعد أن تم العثور على جثتين في منطقة مصياف إحداهما من حلب والثانية من دمشق وبعد المتابعة والرصد والتحريات تم القاء القبض على 3 أشخاص بعد الاشتباه بهم.

وبعد التحقيق معهم اعترفوا بما قاموا به من جرائم قتل حيث كانوا يقومون بركوب سيارات الاجرة ثم يقتلون السائق ويرمون بجثته ويبيعون السيارة .

هذا وقد أشار المصدرإلى وجود 4 قتلة آخرين مرتبطين بهم كعصابة يتم البحث عنهم وماتزال التحقيقات جارية في جرائم تخص محافظة حماة.

ولفت المصدر إلى أن المقبوض عليهم والمعترفين بجرائمهم يقومون بها في دمشق وحماة ويرتدون لباساً عسكرياً وهم من حماة وريفها ولا يتبعون لعناصر الجيش العربي السوري بل يدعون الصفة العسكرية للتمويه

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

