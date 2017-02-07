مجلس الوزراء يقر مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب والبرنامج الزمني لذلك الذي يهدف إلى رسم ملامح للمشهد السوري في المرحلة المقبلة

7 فبراير, 2017 - 5:36 مساءً
7 فبراير, 2017
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