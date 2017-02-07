تلال المهر وغيرها في ريف حمص تحت السيطرة النارية للجيش السوري

تمكنت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة من بسط السيطرة النارية على تلال “المهر” و”مجبلة الزفت” في ريف حمص الشرقي, وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي ” داعش ” أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن وحدات الجيش سيطرت ناريا على تلال المهر ومجبلة الزفت في ريف حمص الشرقي تحت سيطرة الجيش السوري النارية مضيفا بأنه وبالتزامن مع ذلك, شنت الطائرات الحربية الروسية والسورية عدة غارات على تجمعات الإرهابيين في المنطقة ذاتها محققة اصابات مؤكدة في صفوفهم.

وفي سياق متصل نفذت وحدات من الجيش عدة رمايات مدفعية على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي تيرمعلة وعز الدين بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 1إرهابي وإصابة 12 آخرين.

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