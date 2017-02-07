أنجلينا جولي تعيش قصة حب حديثة ؟!

يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تخطت وبشكل كلي ونهائي علاقتها بطليقها النجم براد بيت، حيث انتشر مؤخراً عبر العديد من المواقع الإخبارية خبرًا مفاده أن جولي قضت وقتًا رومانسيًا برفقة النجم الشهير جاريد ليتو.

وحسبما ورد في مجلة “Heat Magazine” الأميركيّة، إنّ جاريد ليتو استغل الظروف التي مرت بها جولي في خلافاتها مع براد وقدم لها كل ما تحتاجه من دعم ووقف إلى جانبها في ظل ظروفها القاسية، مشيرة إلى أن “الثنائي جولي وليتو كانا قد تناولا العشاء سويًا في لوس أنجلوس في ظل أجواء رومانسية مثيرة”.

تجدر الإشارة إلى ان جاريد ليتو ممثل وموسيقي ومغنٍ أميركي شارك في العديد من أفلام هوليوود الضخمة كذلك كتب عدد من الأغاني الأمريكية وشارك في العديد من أفلام المراهقين.

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