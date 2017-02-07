أبرز فصائل ميليشيات”الحر”يقرّ بفساد قادته وضعفهم

أعلن مايسمى المجلس العسكري في ميليشيا “جبهة ثوار سوريا”، التابعة للجبهة الجنوبية في ميليشيات “الجيش الحر”، عزل قائدها المدعو قاسم نجم عن تسيير أمور الجبهة وإنهاء مهامه داخليًا وخارجيًا

حيث تناقلت التنسيقيات التابعة لتلك الميليشيات فيديو لمايسمى المجلس العسكري اليوم يوضح أن عزل المدعو قاسم يأتي “لمخالفته للقوانين والأنظمة الداخلية للجبهة” و”التفرد بالقرار عسكريًا وماليًا وتسليحا، وتهميش دور المجلس العسكري، ما أدى للفساد وضعف الفصيل”.

وأوضح الفيديو تكليف المدعو أبو زين الخالدي بتسيير الأمور في الجبهة إضافة إلى توجيه دعوة إلى “اجتماع فوري للمجلس، وقيادته لإعادة صياغة وتنظيم عمل المؤسسات ”

يذكر أن الجبهة التي تعد من أبرز فصائل ميليشيات “الحر” في الجنوب قد تم قتل عدد من قياداتها وعناصرها بتفجيرسيارت مفخخة استهدفت مقرا رئيسيا لها ، من بينها مقتل عدد من قياداتها وعناصرها، من أبرزهم المدعو أبو حمزة النعيمي القائد العام ل”جبهة ثوار سوريا”

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