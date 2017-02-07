سلاح الجو في الجيش السوري يستهدف إرهابيي داعش في منطقة البيارات بريف حمص الشرقي ويقضي على عدد منهم ويدمر قاعدة م/د وسيارتي بيك آب

7 فبراير, 2017 - 7:18 مساءً
7 فبراير, 2017
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